Britský ministr zahraničí: o použití nervového plynu v Británii zřejmě rozhodl Putin

„Nemáme nic proti Rusům jako takovým. Z toho, co se nyní děje, nevznikne žádná rusofobie," prohlásil Johnson v přímém přenosu televizní stanice Sky News.

Diplomat zopakoval pozici premiérky Theresy Mayové a upřesnil, že „je nanejvýš pravděpodobné", že Putin přímo rozhodl o použití nervového plynu přímo. Podle Mayové byl čin vykonán Ruskem.

„Náš spor je s Putinovým Kremlem a s jeho rozhodnutím — a my si myslíme, že je velmi pravděpodobné, že to bylo jeho rozhodnutí — přímo použít nervový plyn na ulicích Velké Británie, na ulicích Evropy poprvé do dob druhé světové války."