Jedná se o upevnění statutu krymských Tatarů v ukrajinské ústavě a uznání „orgánů národní samosprávy" a přeformátování Krymu na „národní teritoriální autonomii". Odpovídající zákon byl ukrajinskému parlamentu navržen organizátorem energetické a potravinové blokády poloostrova, poslancem Mustafou Džemilevem. Otálení přijetí ústavní reformy je velkou chybou Porošenka, říká Isljamov.

„Máme ještě čas do 18. května. Už to bude brzo. Počítejte s tím, že nyní čeká celý národ. Budeme čekat do 18. května a věřte, že ani Čubarov, ani Džemilev nedokážou udržet národ od mnohých výroků a činů, poněvadž národ je jako pružina — důstojně se drží," říká podnikatel.

*Extremistická organizace v Rusku zakázaná