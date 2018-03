Krvavá Gina za volantem CIA: Co může znamenat nové jmenování

Jak byste okomentoval jmenování Giny Haspelové a jak přijali tuto zprávu ve Washingtonu a amerických médiích?

Bylo to přijato jako řadová zpráva. Všichni více mluví o Miku Pompeovi a různých skandálech, jež znepokojují Trumpovu administrativu. Proto jde do určité míry o poznámku k velkému politickému obrazu. Nesmíme ale zapomínat, že Haspelová pracovala od poloviny osmdesátých let na sérii tajných operací v zahraničí.

Je to zpravodajská důstojnice, proto nesmí být větší část její činnosti projednávána nebo vůbec viditelná. Má dost mlhavou minulost. Víme, že pracovala jako náměstkyně ředitele CIA , víme, že byla náměstkyní vedoucího oddělení tajných operací CIA. Co ale dělala, kromě vedení tajné věznice v Thajsku, můžeme jen hádat. Zdá se ale, že v této věznici mučili lidi vodou (simulované topení). Je to důležité, protože prezident Trump otevřeně uvažoval o tom, že by chtěl vrátit mučení vodou, nebo vůbec mučení, do arsenálu USA

Připomněl jste její minulost. Jaká pozornost se ve skutečnosti věnuje faktu, že vedla tajnou věznici? Má to velký ohlas?

Tento fakt vychází pomalu na povrch. Mnohaletý senátor za stát Arizona a bývalý kandidát na post prezidenta za republikánskou stranu, John McCain, projevil například skeptický vztah k této volbě. Má na tom samozřejmě osobní zájem, protože za války ve Vietnamu strávil dlouhou dobu v zajetí a byl fakticky podroben mučení.

Zdá se mi, že je trochu podrážděn tímto jmenováním s ohledem na skutečnost, že vedla tajnou věznici právě v Thajsku a nesla odpovědnost za mučení vodou dvou vězňů. Zdá se, že jeden z nich byl tímto způsobem mučen za dobu věznění více než padesátkrát a říkají, že přišel o oko, protože ho mlátili hlavou o zeď. Měl existovat videozáznam těchto výslechů, ale Haspelová tyto důkazy zničila. Mluví se o tom. A je to moc nepříjemné.

Existují nějaké překážky pro její schválení?

Vedení tajné věznice, rozpory kolem mučení ve věznici Abu Greib za Bushova prezidentství… zdá se mi, že může dojít k tvrdému zápasu kolem schválení tohoto jmenování.