Občan Íránu a USA dostal 25 let vezení za pokus o nákup raket pro Teherán

Občan Íránu a USA dostal od federálního soudu amerického státu Massachusetts 25 let vezení za pokus o nákup raket a částí vojenských letadel jménem Teheránu. Jeho skutek jsou výrazným porušením sankcí USA proti Islámské republice.

O uvěznění 57letého Reza Olangiana rozhodla soudkyně Loretta Presková. Dostal minimální dobu, přestože prokurátoři dbali na jejím prodloužení.

Advokát Gregory Morvillo oznámil, že hodlá podat odvolání. „Myslím, že soudkyně Presková chápala, že 25 let je příliš dlouhá doba a že pan Olangian nespáchal nic tak strašného, za co by si zasloužil natolik tvrdý trest."

© REUTERS/ Carlo Allegri USA pohrozily odstoupit od jaderné dohody s Íránem

Budoucí pašerák se narodil v Íránu, ale přestěhoval se do Spojených států jako student v roce 1979, v roce 1999 dostal americké občanství. Do Íránu se vrátil v roce 2004. V roce 2010 pobýval na Ukrajině a potkal člověka, domníval se, že je to ruský obchodník se zbraněmi a pokusil se koupit 10 raket země-vzduch. Také chtěl koupit části vojenských letadel, včetně elementů pro vrtulníky Bell 412.

Dealer byl ve skutečnosti americký informátor Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami a veškerá jednání natáčel, včetně toho, když Olangian mluvil o koupi 200 raket. Byl nahrán rovněž i rozhovor, ve kterém Olangian oznámil, že chce převézt kontrabandu do Íránu přes Afganistán nebo nějaký další sousední stát.

Olangians byl zajat v Estonsku v roce 2012 a převezen do USA. Byl odsouzen v listopadu 2016. Během vyšetření prokurátoři oznámili, že chtěl dodat rakety do Iránu a získat velký zisk.

Advokáti ovšem tvrdí, že Olangian byl odpůrcem íránské vlády a zprostředkovával prodeje zbraní jako součást zásahu, který odhalil íránské úsilí, když se Írán chtěl vyhnout americkým sankcím.

Dodali, že Olangian protestoval proti íránské vládě jako student v 70. a 80. letech a v roce 2004 se vrátil do Íránu uprostřed demokratických reforem. Po zvolení tvrdého konzervativce Mahmúda Ahmadínežáda za prezidenta Íránu v roce 2005 začal Olangian plánovat prodej zbraní do Íránu, aby ukázal, že nedodržují mezinárodní sankce.