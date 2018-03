Zacharovová oznámila, jaké státy mohly dodat Novičok

„Jak mohli dojít k tomu, že v tom má prsty Rusko, když nám ty vzorky nepředali? Vždyť oni logicky tuto látku nemají, neměli by mít. S jakými vzorky to porovnávali, že dělají takové závěry? Závěr se nabízí sám, možná ani ne tak závěr, jako otázky: znamená to, že mají vzorky, které skrývají, nebo je to úplná lež od začátku do konce," řekla Zacharovová v přenosu Rossia 24.

„Je nejpravděpodobnější, že zdrojem původu dané látky jsou státy, které od konce 90. let provádí intenzivní výzkum látek z projektu Novičok. Je to Velká Británie, Slovensko, Česko, Švédsko a ohledně USA je otázka otevřená," řekla.