Rusko nepodepíše dohodu o zákazu jaderných zbraní

„My to nepodepíšeme, protože si myslíme, že zákaz jaderných zbraní není takovým direktivním způsobem reálný. Existuje pět oficiálních jaderných mocností a ani neoficiální jaderné mocnosti na to nepřistoupí," prohlásil Lavrov v rozhovoru pro Teleradiokomplex prezidenta republiky Kazachstán.

Podle hodnocení Ruska již odsouhlasený princip na vytváření světa bez jaderných zbraní je zachycen v dohodě o nešíření jaderných zbraní a „tento princip je spojen se zajištěním celkové bezpečnosti a stability".

„Nové faktory, které ovlivňují globální situaci, takové jako strategické zbraně v nejaderné verzi, plány Američanů vynést zbraně do kosmu, proslulý globální systém protiraketové obrany, nenabytí účinnosti dohody o celkovém zákazu jaderných testů (CTBT), hlavně z důvodu nevole USA to učinit, ovlivňují strategickou stabilitu ne méně než jaderné zbraně. Proto jsme pro to, abychom se pohybovali směrem k bezpečnému světu na základě těch univerzálních dohod, které jsou zachyceny v dohodě o nešíření jaderných zbraní," myslí si Lavrov.