10 tradic pití vodky, které vám pomůžou pochopit Rusy

Portál Russia beyond the headlines sestavil zábavní seznam tradic a zvyků, které vám možná pomůžou pochopit své ruské přátele.

„Trestní" panák

Když jste se zpozdili a přišli na návštěvu později než všichni kamarádi, Rusové pro vás připraví „trestního" panáka. Sděluje se, že tento „trest" vymyslel Petr Veliký, který se pomocí takového způsobu snažil trénovat podřízené, aby se nezpožďovali.

Mezi koly žádný odpočinek

Podle další ruské tradice byste neměli jíst po prvním panáku vodky: tady není žádný odpočinek mezi prvním a druhým kolem lihoviny.

Předkrm snižuje stupeň alkoholu

Rusové věří, že jídlo snižuje stupeň alkoholu. A proto, když se nechcete rychle opít, musíte hodně jíst.

© Depositphotos/ Ryzhov Opilý muž s láhví vodky

Pijte pro zdraví

Možná jste někdy slyšeli přípitek: „Vaše zdorovje!" (Na zdraví) Jak může být spojeno něčí zdraví s alkoholem? Za doby Ivana IV. Hrozného Rusové používali vodku jako medicinskou tinkturu. Nyní se nápoj trochu změnil, ale tradice a starý dobrý přípitek zůstaly.

Připít si na cestu

Když se host chystá odejít, nabízejí mu obyčejně posledního panáka — na šťastnou cestu.

Nestavte prázdnou láhev na stůl

Pokud jste vodku rozlili do sklenic, je třeba dát láhev ihned pryč.

Jít na to ve třech

V Rusku jste možná někdy slyšeli „Soobraziť na trojich" — jít na to ve třech. Je to prostě pozvání pít vodku spolu v partě. Je to levnější a veselejší.

Zapíjet nákup

Rus si například koupil nové auto, to pak musí „obmyť" — znamená to, že se musí podělit o svou radost s příbuznými a kamarády a zapíjet nákup.

Neměň ruku, kterou nalíváš

Člověk, který rozlívá vodku do sklenic, to podle tradice musí dělat, dokud se láhev nevyprázdní. Je to na znamení, aby nic špatného se nestalo.

© Depositphotos/ Yekophotostudio Dívka drží sklenici s vodkou

Nevadí, kolik láhví vodky máte, musíte pro ni jít dvakrát

Alkohol dojde dřív, než skončí párty, takže někdo bude muset jít pro vodku podruhé.

Mají Češi stejné „alkoholové" tradice, nebo se v něčím liší?