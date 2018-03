Strhující příběh. Byl rozluštěn „dopis ďáblovi“ napsaný posedlou jeptiškou (FOTO)

Italským vědcům se podařilo rozluštit záhadný dopis napsaný na nepochopitelném jazyce. Autorka tohoto dopisu byla jeptiška ze 17 století. Tvrdila, že jí byl dopis nadiktován ďáblem. Maria Crocifissa della Concezione byla ve věku 15 let přijata do mnišství Isabella Tomasiho do ženského benediktinského klášteru.