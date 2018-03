Kim Čong-un by mohl svými raketami napadnout Evropu, upozorňuje Německo

Severní Korea by mohla zahájit raketový útok schopný zasáhnout Německo a střední Evropu, řekl to představitel nejvyšší německé zpravodajské služby, píše Bild am Sonntag. Zástupce ředitele BND Ole Diehl na soukromé schůzce řekl, že „sebejistý“ severokorejský vůdce Kim Čong-un by mohl začít válku, informovala ruská média.