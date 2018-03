Německo našlo náhradu za ruský plyn

Německá kancléřka Angela Merkelová hledá alternativy dodávkám plynu z Ruska a Norska, aby snížila závislost na obou zemích. Jako o nejreálnější náhradě uvažuje vláda Merkelové o stavbě terminálů pro příjem zkapalněného přírodního plynu (ZPP). Uvádí to agentura Bloomberg.

Agentura uvádí, že přestavba ve prospěch ZPP-terminálů spočívá v koaliční dohodě na základě výsledků nedávných voleb do parlamentu. Dohoda předpokládá rozvoj odvětví ZPP během čtyř let.



V současné době Německo nemá vlastní terminál na ZPP. Nejreálnější variantou je stavba terminálu v Brunsbüttelu, cena projektu činí podle odhadu 500 milionů eur. Terminál by měl být otevřen v roce 2022. Další projekt analogické hodnoty se může objevit v Duisburgu, ale realizovat ho v tak krátké době není možné. Agentura však uvádí, že Merkelová podporuje i ruský projekt Severní proud 2.