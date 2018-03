„Koho to zajímá? Máme Trumpa za prezidenta.“ O čem nás nutí přemýšlet smrt nosorožce

Vědci se však snaží zachránit severní bílé nosorožce pomocí umělého oplodnění. Sputniku to řekl vedoucí programu pro zachování biodiverzity ruského oddělení Světového fondu na ochranu přírody Vladimir Krever.

„Máme šanci se pokusit zachránit severní poddruh bílého nosorožce. Vědci budou pracovat na tom, aby zachránili poddruh pomocí umělého oplodnění. Bude se sice jednat o příbuzenské křížení, ale alespoň zachráníme to, co zbylo. Kromě toho existuje ještě i jižní poddruh," řekl Krever.

© Foto: Tom Uhlman Vědci uvedli druh živočichů, který již milion let vymírá

Západ

Zpráva vyvolala ve světě bouřlivou reakci. Na politické a ekonomické zprávy lidé reagují různě, ale v otázce smrti nosorožce je veřejnost jednotná. Ekologie je to, co nás spojuje. Sputnik pro vás vybral reakce čtenářů z různých částí světa.

Mnoho diskutujících vyjádřilo pohoršení nad bezohledným chováním lidí vůči přírodě. Uživatel Southwest1 z Bristolu napsal: „Zahynul pouze kvůli lidskému bohatství. Náš svět sám sebe ničí." Uživatel s přezdívkou Global Ambassador z Norwich byl téhož názoru: „Je to strašně smutné. Lidstvo by se mělo stydět, že to dopustilo. Naše dědictví budoucím generacím bude chamtivost, sobectví a materialismus."

„A hlavní zpráva je o Antovi! To je opravdu globální tragédie…" rozčiluje se Annette z Liverpoolu kvůli tomu, že zprávou dne na Daily Mail byl článek o televizním moderátorovi Anthonym McPartlinovi, který v opilosti naboural auto.

<br>

„Měli bychom se stydět za to, že my lidé, nejvyspělejší druh na světě, znečišťujeme životní prostředí plastem a hubíme jeden druh za druhým. Nejsme nic jiného než rakovina pro naši planetu," stěžuje si Andrew Lowy Laoulech.

Někteří však i sem zatáhli politiku. „Není to poslední jedinec… Stále ještě máme Johna McCaina a Lindsaye Grahama," píše Albert Eldridge. „To je třetí druh, který tento týden uhynul. Ale koho to zajímá? Za prezidenta máme Trumpa. Kdo potřebuje ekosystém??!!??" dodává Chucky Brewster.

<br>

<br>

Česká republika

I uživatelé v Česku byli otřeseni úmrtím nosorožce a doufají, že si lidé nakonec začnou více vážit přírody. „Lidé, zamyslete se nad sebou, příroda je to jediné, co máme, co má a dává smysl našemu životu. Je mi z toho smutno, tak krásné zvíře," napsala Zdenka Brett. Podobně se vyjádřila i Aťka Chmelová: „Jenže oni si tu přírodu ničí sami. Ano, jsou bílí lovci, kteří se nezastaví před ničím. Ale na druhé straně nebýt záchranných programů bílých, bylo by takových druhů mnohem víc."

<br>

<br>

Uživatel Miichal Baalada dodává: „Proti penězům není léku, jak se zdá…"

<br>

Rusko

© AFP 2018/ Toshifumi Kitamura Delfíni přinutili své příbuzné k masové sebevraždě

Stejně tak i v Rusku uhynutí posledního samce nosorožce nezanechalo nikoho lhostejným.

Uživatel Sedovmaks82 píše: „Je to velmi smutná zpráva. Lidstvo se má sjednotit a bojovat proti tomu společně!"

Samozřejmě, že uhynutí nosorožce probouzí v lidech starost o ekologii a obavy z bezohledného znečišťování přírody.

„Je to smutné, velmi smutné. Zabíjíme nejen sebe, ale i samotnou přírodu, která nás zrodila…" píše uživatel s přezdívkou Záhadný maják. Alco 9 dodává: „Lidé zasvinili celou planetu a pokračují ve své zničující aktivitě ((„