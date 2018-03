Izrael uznal, že v roce 2007 bombardováním zničil jaderný reaktor v Sýrii

Izrael uznal, že před deseti a půl lety zničilo jeho letectvo bombardováním jaderný reaktor v Sýrii. Bylo to oznámeno ve zprávě pro tisk izraelské armády.

Operace se konala v noci z pátého na šestého září 2007, oznámila tisková služba armády. Podotýká se, že prakticky dostavěný objekt se nachází v provincii Dajr az-Zaur 280 mil severovýchodně od Damašku.

© Sputnik/ Vitaliy Timkiv Izrael zničil bezpilotní letadla používaná proti IS, oznámili v Sýrii

„Čtyři letouny F-16 odvrátily atomovou hrozbu nejen pro Izrael, ale pro celý region," prohlásili izraelští vojáci.

Potvrdili tím informaci, která až dosud kolovala v médiích, nebyla ale nijak potvrzena na oficiální úrovni.

V armádě také vysvětlili, proč nebyla informace o této operaci zveřejněna — Izrael se totiž připravoval na odvetné akce ze strany Sýrie.

„Po pouhých několika letech byla provincie Dajr az-Zaur obsazena IS*. Můžeme jen hádat, jaké škody by mohli způsobit, kdyby se dostal jaderný objekt do jejich rukou," dodali izraelští vojáci.

Syrské úřady svého času prohlašovaly, že úder dopadl na prázdný pozemek, který patřil meziarabskému vědeckému sdružení pro rozvoj zemědělství.

Několik měsíců po náletu požádaly USA od Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby vyšetřila „možný tajný jaderný program Sýrie". Experti MAAE připravili referát, v němž se pravilo, že na syrském objektu Al Kibar, který byl vystaven útoku, našli „částice uranu antropogenního původu".

* — organizace zakázaná v Rusku