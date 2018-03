Chipsy nebo UFO? Ohnivý oranžový trojúhelník se objevil v nebi nad Texasem

Snímky, které byly pořízeny asi v půl sedmé ráno, byly okamžitě sdíleny na populární stránce na YouTubu „UFOmania — The truth is out there" a popisují se jako důkaz „zvláštního ohnivého trojúhelníkového UFO ".

Video již má 9 000 zhlédnutí a dohání konspirační teoretiky k šílenství. Někteří říkají, že fotografie dokazuje, že UFO jsou všude.

„Bydlím v Dallasu," píše jeden komentátor na YouTubu, „a mohu potvrdit, že nebe je teď plné létajících démonických plazů podobných plasmatickým monstrům." A možná dokonce chipsů Doritos, jež jsou známé svým trojúhelníkovým tvarem.

Někteří vyjádřili domněnku, že se může jednat o záhadný letoun TR-3B, údajné tajné vládní letadlo, které nelze zachytit radarem.

Někteří však byli poněkud skeptičtější. „Odraz v letadlovém okénku," píše jeden uživatel. „Ať konečně někdo pořídí fotografii, která není rozmazaná," píše další komentátor.