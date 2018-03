Senátor Doubrava: Ve druhém volebním období Putina se Krym pro všechny stane fait accompli

„Pokud jde o našeho prezidenta Zemana, tak myslím, že se vyjádřil zcela jasně, označil připojení Krymu za hotovou věc, řekl v rozhovoru pro Sputnik senátor Jaroslav Doubrava.

Doubrava: Takže já v tom žádný problém nevidím. To je prostě tak, jak to je. Já si myslím, že v téhle situaci jaksi zpochybňovat volby na Krymu je prostě nesmysl, protože Krym je ruský na základě referenda, ve kterém se vyjádřilo asi 96 % lidí, pokud se nemýlím, protože chce být součástí Ruska, takže je tou součástí Ruské federace. Nevidím nejmenší důvod, proč by to dneska měl někdo zpochybňovat.

Mluvím o kancléřce Merkelové, o Macronoví a jiných, kteří poblahopřáli Putinovi k vítězství.

Já v tom vidím to, že oni už došli k tomu, že uznávají tu realitu, že to tak prostě je. Je tam asi strach z Ameriky , aby zřejmě jaksi tu skutečnost uznali. Já jsem přesvědčený o tom, že Merkelová a další jsou ve skutečnosti řízený z Ameriky, to mi nikdo nevymluví.

Jak se podle vašeho názoru bude v příštích šesti letech Putinova prezidentství vyvíjet situace s uznáním Krymu, nebo zůstane Krym nevyřešeným problémem mezi Ruskem a Západem?

Nezůstane a já věřím tomu, že jaksi tuhle realitu budou muset uznat všichni, protože jak říkám, bylo to rozhodnutí občanů Krymu, nikoliv teda rozhodnutí kohokoliv jiného. Víte, já jsem se v naší televizi utkal s jedním mým kolegou, který právě mluvil o anexi Krymu a podobně, vzpomněl tehdy, že je to porušení mezinárodního práva. Já jsem mu v té televizní diskuzi jaksi říkal, že je zajímavé, že tohle vidí jako porušení mezinárodního práva, přesto, že to bylo na základě řádného referenda, kterým se 96 % občanů vyjádřilo pro návrat pod Ruskou federaci. Ptal jsem se ho tedy, jak v tomto případě vidí situaci Kosova, které bylo od Srbska utrženo za cenu tisíců mrtvých lidí zavražděných americkými bombami a podobně. Jestli tohle nevidí jako porušení mezinárodního práva, tak on tedy na sucho polkl a neměl mi na to, co odpovědět, takže říkám, k otázce Krymu musí všichni postupně uznat, že to tak bylo a je na základě svobodné vůle občanů Krymu.

Krym znamená sankce. Myslíte si, že ze strany Evropské unie existuje naděje na oslabení nebo zrušení sankcí?

Myslím, že ano. I když vám řeknu upřímně, že vím o tom, že Němci a Američané intenzivně investují u vás v Ruské federaci. Takže v každém případě nakonec budou muset dojít k tomu, že to poškozuje především je a především Evropu. A já v sankcích, které vlastně vyhlásily Spojené státy, které do toho šíleného kolotoče zatáhly ostatní země, takže já v tom vidím především snahu Ameriky oslabit Evropu tím, že ji zakáže obchodovat s Ruskou federací. Je prokázáno, když vezmu jenom naši ekonomiku, že ji to obrovským způsobem poškozuje. Takže si myslím, že to přece jen nemůže být donekonečna. A navíc to teď upřímně bude znít paradoxně, ale já mám pocit, že ty sankce Evropy Ruskou federaci v podstatě posilují, protože se prostě musí vyrovnat s úbytkem toho, co si dříve mohli nakoupit. Podívejte se dneska na zemědělství. Mám zprávy i o tom, že ruští zemědělci by už ani nechtěli, aby se ty sankce zrušily, protože je to pro ně příležitost a už to dokázali restrukturalizovat a dokázali se přizpůsobit podmínkám a dneska jsou to oni, kdo hraje tu rozhodující roli v zásobování ruských obyvatel. A takhle to nakonec dopadne i se vším ostatním, že Rusko zůstane být závislé na vůli a nevůli okolního světa."