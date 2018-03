„To je MMA, kotě“: Nejžhavější ruská zápasnice se vrací na ring (FOTO)

Saturday dancing 💃I know you like the pic 😁Thank you for your support, guys, I can feel it! ❤️🙏 Especially thanks to my gym @akathailand and my head coach @mike_swick 🙏 Субботние танцы 💃 Я знаю вам понравится эта фотография!😁Спасибо вам, мои дорогие люди, кто со мной и за меня, чувствую вашу поддержку всегда.❤️🙏 #bellatormma #Italy #akathailand #Bellator176

A post shared by anastasia_yankova 🐲🐉 (@anastasia_yankova) on Apr 8, 2017 at 3:52pm PDT