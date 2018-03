Proti gustu není žádný dišputát: ideály ženské krásy v různých zemích

Japonsko

Obyvatelky Japonska jsou přesvědčeny, že růž není třeba nanášet na lícní kosti, ale na oblast pod očima. Za moderní je též považováno zdůrazňování očí pomocí stínů nebo sotva viditelnou linkou a ústa je vhodné zdůrazňovat leskem nebo rtěnkou většinou růžové barvy.

Публикация от 西谷菜々 (@nana_nishitani) 26 Июл 2017 в 5:02 PDT

USA

Američanky udávají styl líčení celému světu a aktivně ho šíří pomocí instagramu. Ideální líčení jsou podle nich přesné obrysy, obloukovité obočí, umělé řasy a ústa syté barvy. Je to složité, dlouho to trvá a je to zcela nepřirozené, ale krásné, že?

Публикация от Carli Bybel (@carlibel) 30 Мар 2017 в 1:40 PDT

Indie

Syté výrazné barvy jsou neoddělitelnou částí Indie, což se odráží i v líčení jejích obyvatelek. Dívky zvýrazňují oči linkami, používají třpytivé stíny a odvážně si malují ústa výraznou rtěnkou. Samozřejmě používají i šperky.

Публикация от SRUTHI ✨ ശ്രുതി (@sruthijayadevan) 19 Окт 2017 в 10:11 PDT

Jižní Korea

Můžeme s určitostí říci, že korejské dívky jsou posedlé svým zevnějškem a mají vlastní variantu přirozeného líčení. V současné době dávají přednost tónovacím prostředkům s vlhkým nádechem, upravenému rovnému obočí a výrazným leskům a lakům na rty. Obličej získává svěží nádech.

Публикация от Ha Neul 하늘 (@haneulina) 26 Ноя 2017 в 5:51 PST

Аnglie

Husté, naplněné pigmentem obočí — to je nečekaný, ale absolutní trend v Anglii. Dívky ho skvěle kombinují s lehkým make upem a „neviditelnými" odstíny rtěnek. Přirozená krása je právě taková.

Публикация от Charli Howard (@charlihoward) 23 Дек 2017 в 12:17 PST

Švédsko

Švédské dívky jsou známé svými světlými vlasy, modrýma očima a výraznými lícními kostmi a skvěle dokáží zvýrazňovat přednosti svého zevnějšku. Zvýrazňují oči tlumenými kouřovými stíny a používají odstíny rtěnek, které se maximálně blíží přirozené barvě úst. Je to jednoduché, ale úžasně jim to sluší.

Публикация от ANNA NYSTRÖM (@annanystrom) 9 Дек 2017 в 8:46 PST

Blízký východ

Východní dívky vynikají výraznou přirozenou krásou a mohou si dovolit maximálně širokou škálu odstínů. Velkou pozornost věnují líčení očí, zdůrazňují jejich tvar dlouhou krásnou linkou a umělými řasami a vytvářejí husté zahnuté obočí.

Публикация от Sooni Sherzy Sadat 🥀 (@makeupbysooni) 17 Янв 2018 в 3:58 PST

Francie

Francouzky jsou přesvědčené, že nejdůležitější v líčení je ideální pokožka. Používají minimální počet kosmetických prostředků, ale k tomu přidávají trochu pečlivého „stínování" určitých zón. Přirozený jas pokožky je zajištěn.

Публикация от Marie-Ange Casta (@marieangecasta) 9 Июн 2016 в 10:11 PDT

Irsko

Většina obyvatelek Irska má dost světlou pokožkou a obtížně se opaluje. A proto, aby nevypadaly jako nemocné a zvýraznily rysy svého obličeje, dívky používají bronz, který nejen přidá obličeji lehký opálený odstín, ale i zvýrazňuje lícní kosti.

Публикация от Clara Mc Sweeney (@claramcsweeney) 21 Июл 2016 в 11:03 PDT

Brazílie

Brazilské dívky zpravidla dávají přednost neutrálnímu líčení, ale zvýrazňují ústa. Výrazná matová rtěnka na nich nevypadá vyzývavě, ale naopak dodává barvu a zdůrazňuje jejich přirozenou krásu.