Blíží se nový druh telepatů, kteří budou schopni komunikovat prostřednictvím implantátů

Americký neurochirurg tvrdí, že za několik desítek let lidé budou díky mozkovým implantátům schopni telepatické komunikace, píše Daily Mail.

Eric Leuthardt, neurochirurg z Washingtonovy univerzity, se domnívá, že v nedaleké budoucnosti implantáty budou stejně běžné, jako je například plastická chirurgie nebo tetování.

Tito „superlidé" budou moci předávat informace jiným lidem, a dokonce i počítačům pomocí voperovaných implantátů v mozku. Aby připravil společnost na takovéto radikální změny, Leuthardt se rozhodl napsat dva romány a jednu hru. V jeho první knize RedDevil 4 asi 90 % lidí má v mozku voperovaný počítačový hardware.

Podle něj technologické změny probíhají tak rychle, že za 20 let mobil bude o velikosti rýžového zrnka. „Ten vám bude vložen do vaší hlavy tou minimálně invazivní cestou a umožní vám provádět veškeré výpočty, které jsou nutné pro efektivní rozehrání mozku a počítače," říká neurochirurg.

Ve svých představách není sám. Elon Musk rovněž pracuje na způsobu, jak spojit mozek a počítač. Musk chce implantovat malé mozkové elektrody, které budou moci načítat nebo stahovat myšlenky. Podle něj to má do čtyř let pomoci osobám s vážným poraněním hlavy a později budou dostupné všem lidem.

Další vizionář Bryan Johnson, zakladatel start-upu, který vyvíjí mozkové mikročipy, na konci minulého roku uvedl, že neurální čipy budou brzy stejně populární jako chytré telefony.