Diváci natáčeli, jak krajta škrtí zaklínače hadů, a mysleli se, že je to show (VIDEO)

Nakonec se očití svědci rozhodli muže osvobodit a převezli ho do nemocnice.

Zaklínač hadů se ocitl na pokraji života a smrti poté, co ho začala krajta škrtit přímo v průběhu představení. Kolemjdoucí si mysleli, že je to součástí show, a proto mu na pomoc nikdo nepospíchal. Na záběrech natočených očitým svědkem je vidět, jak muž padá vysílením a začínají mu předsmrtné křeče, oznámily noviny The Daily Mail.

Tři muži ale nakonec pochopili, že se děje něco špatného, a osvobodili zaklínače. Muž byl hned převezen do nemocnice v Uttarpadéši, o jeho zdravotním stavu není zatím nic známo.