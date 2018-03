Světoznámý houslista prozradil, jak předejít třetí světové válce

Michail Kazinik si myslí, že zůstávají jen dvě varianty. Buď třetí světová válka, nebo nová renesance. Podle něj může pouze kultura zachránit lidstvo před sebezničením.

„Kultura je uctívání světla. Protože ‚kult‘ je uctívání a ‚Ra‘ je starodávný egyptský bůh Slunce," říká Michail Kazinik.

Hudebník vyzývá ruskou vládu, aby věnovala větší pozornost kultuře. Její financování ze zbytkového principu je nepřijatelné.

„Když jsem mluvil na Federálním shromáždění, řekl jsem, že kdybychom byli chytřejší a usadili kulturu na první místo, pak by si všechny země okamžitě uvědomily, že nejsme tím, za co nás povazují a že by nám záviděly, napodobovaly nás," říká ruský houslista.