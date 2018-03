Přízrak druhé pilotky se dostal na video na palubě letadla z 2. světové války (VIDEO)

Fitness trenér tvrdí, že se mu podařilo natočit paranormální aktivitu na palubě letadla z dob 2. světové války, v němž podle pověstí žije přízrak druhé pilotky. V říjnu 2017 odtamtud Tony Ferguson ve strachu utíkal poté, co poltergeist zvrhl jeho kameru, v březnu se tam ale muž vrátil. Tentokrát se dostal na jeho kameru podivný bílý objekt, píše The Mirror.

Během své první návštěvy letadla , které se nachází v muzeu v Southhamptonu, 33letý muž zpočátku uslyšel několik hlučných úderů. Když poprosil, aby se mu přízrak zjevil, spadla mu najednou kamera. Tony byl ale tak zvědavý, že se do kabiny znovu vrátil.

Tentokrát, když Tony poprosil, aby se mu přízrak ukázal, objevilo se v letadle neznámo odkud bílé pero, které pak zmizelo. Muž přiznává, že se od dětství zajímá o paranormální jevy a má jakousi schopnost je přitahovat.

„Viděl jsem, jak se to objevilo a létalo před kamerou, podobalo se to bílému peru anděla. Podle toho, jak se pohybovalo a jak se objevilo, a pak se pomalu ztratilo před mýma očima, věděl jsem, že to nemůže být jenom prach," řekl Ferguson.