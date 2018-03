Z vývěsky McDonalds ukradli jedno písmeno a stal se z toho velmi aktuální nápis

Po nedávném neúspěchu s logem se McDonalds znovu ocitl ve středu pozornosti, i když ne vlastní vinou. Uživatel Reddit, který svůj účet už vymazal, zveřejnil směšnou zprávu s fotografií tabule u restaurace McDonalds v Barbertonu, stát Ohio.

Na tabuli bylo napsáno, že restaurace najímá personál pro pozdní směnu (Now hiring closers). Jakýsi pranker se ale rozhodl ke vtipu a odstranil písmeno C, čímž docílil toho, že podnik zve do práce smolaře (Now hiring losers).

Na Redditu vtip ocenili, mnozí se ale postavili za pracovníky občerstvení a napsali, že nepokládají pracovité zaměstnance podniku, kteří musejí navíc snášet hrubost zákazníků, za smolaře.