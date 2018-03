Mikuláš Dzurinda vyzval NATO a EU k využití hard power vůči Rusku

Kauzu kolem dvojnásobného pokusu o vraždu okomentoval více než svérázně: „Mě na celé věci nevyrušilo hlavně ten čin, i jak víte zdraví člověka a zejména nevinné dcerky je nejcennější, ale hlavně mě velmi vyrušila reakce ruského prezidenta. Jak může státník takto odbýt novináře BBC? To je svědectví, to je samo usvědčení," prohlásil v éteru ČT24 Dzurinda.

Dzurinda ocenil, jaký pohled má na Rusko současný šéf NATO Jens Stoltenberg, který řekl, že aktivity Ruska je třeba vnímat v širším kontextu. Podle Dzurindy a Stoltenberga se musí komplexně podívat na to, co Rusko dělá v Sýrii, na Ukrajině a jak zasahuje do voleb.

„Evropa musí k tradiční měkké síle, ať se nám to líbí nebo ne, přidat i hard power. My musíme ukázat sílu. A nejen ukázat, ale když bude třeba, tak i konat a zasáhnout," dodal Dzurinda. „Nesoustřeďme se na Rusko a na Putina, i vlivem těchto událostí, soustřeďme se na nás."