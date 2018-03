Žádné dámy a pánové: Kanadský statný úřad používá genderově neutrální „rodič“

Směrnice společnosti Service Canada, která je pověřena poskytovat občanům vládní služby a programy, oznámilo, že zaměstnanci musí používat genderově neutrální oslovení, aby se vyhnuli vnímání předsudků k určitému pohlaví nebo genderu.

„Pro Service Canada jako organizaci je důležité reagovat na různorodost kanadské společnosti a zajistit, aby názory a zájmy všech občanů byly brány v úvahu při přípravě politiky, programu, služeb a iniciativ," uvádí ve společnosti.

Opoziční politici se však tomuto radikálnímu krok okamžitě vysmáli. „Jejich priority naprosto nefunguji," říká předseda konzervativní strany Larry Miller „Je to naprosto absurdní. Já mám otce a mám matku. Každý v tomto světě, i když se narodil pomocí náhradního mateřství, má matku a biologického otce…Všichni máme otce a matku. To je všechno, co jsem chtěl říct."