V Soči napadl žlutý sníh (VIDEO, FOTO)

Dnes ráno telegram-kanál ČP-Soči oznámil, že ve městě spadly podivné srážky, které zanechaly skvrny a stopy pískové barvy na autech a oblečení lidí.

Na sociálních sítích jsou uveřejněny fotografie a videa špinavých srážek na svazích Krásné Poljany, které obarvily sníh a překvapily sjezdaře. Jak píší Kubáňské noviny, hnědé a špinavě žluté deště byly pozorovány po celém Krasnodarském kraji. Žlutý sníh napadl i v Oděské oblasti.

Публикация от Stas Vibe (@das_vibe) 23 Мар 2018 в 1:31 PDT

Jak vysvětlují meteorologové, ve vzduchu Soči je skutečně pozorován zvýšený obsah suspendované látky, přípustná míra však není překročena.

Публикация от Красная Поляна | Инфоцентр (@kraspol.club) 23 Мар 2018 в 2:07 PDT

„V důsledku prašných bouří nad severem Afriky se do troposféry dostal prach, který byl částečně přinesen do Černomořského regionu mocnými vzdušnými proudy. Kromě toho na našem pobřeží teď začalo vše kvést, pyl rostlin v suchých větrných dnech proniká do spodních vrstev atmosféry. Při srážkách se všechny zvířené látky ve vzduchu vymývají z atmosféry a padají na zemský povrch," uvádí se ve zprávě.

Публикация от Filatova Olesya (@chocolate_elk) 23 Мар 2018 в 3:20 PDT

Odborníci zdůrazňují, že tento jev má přírodní charakter a neohrožuje ekologii ani lidské zdraví.