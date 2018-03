20 evropských zemí se chystá vypovědět ruské diplomaty

Oznámil to list The Times. Vypovězení začne pravděpodobně 26. března odvoláním velvyslance EU v Rusku Marcuse Ederera na čtyři týdny.

The Times upřesňuje, že akce se zúčastní Francie, Německo, Polsko, Irsko, Nizozemsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bulharsko, Česko, Dánsko a až devět jiných zemí.

Britská premiérka Theresa Mayová dříve prohlásila, že hodlá přesvědčit evropské země, aby poslaly do vlasti pracovníky ruských diplomatických misí. Předtím to udělal Londýn.