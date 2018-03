Všichni teroristé v Sýrii se ozbrojují a řídí ze zahraničí – Generální štáb OS RF

„Vezměme Sýrii. Předtím, než se zapojilo Rusko do konfliktu na straně vlády, sváděla tato země fakticky více než čtyři roky nevyhlášenou válku za právo na existenci," řekl Gerasimov. „Kdy tento boj z vnitřních nepokojů přerostl do vojenského konfliktu, na to nemáme jasnou odpověď. Žádný stát nevyhlásil Sýrii válku otevřeně, ale všechny nezákonné ozbrojené útvary se ozbrojují, financují a řídí ze zahraničí."

Zdůraznil, že se tam časem rozšiřuje složení účastníků vojenských konfliktů. „Vedle pravidelných vojsk se zapojuje vnitřní protestní potenciál obyvatelstva a také teroristické a extremistické útvary," oznámil náčelník Generálního štábu RF.