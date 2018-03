Sopka Etna sklouzává k moři

Vědci zjistili, že celá struktura na italském ostrově Sicílie směřuje do Středozemního moře rychlostí 14 mm ročně.

Britský vědecký tým tvrdí, že situaci bude třeba pečlivě monitorovat, protože v budoucnu může vést ke zvýšené hrozbě pro Etnu. Skupina publikovala své nálezy v Bulletin of Volcanology.

„Řekl bych, že v současné době neexistuje žádný důvod k poplachu, ale je to něco, co musíme kontrolovat, abychom zjistili, zda se pohyb urychlí," řekl vedoucí autor Dr. John Murray pro BBC News.

Geolog Open University strávil téměř půl století studiem hlavní evropské sopky.

Pro tento účel umístil k hoře síť vysoce přesných GPS stanic, aby sledovaly chování sopky.

Za posledních 11 let je zřejmé, že se hora pohybuje směrem východ-jihovýchod, směrem k pobřežnímu městu Giarre, které je vzdálené asi 15 km.

V podstatě Etna sjíždí po velmi jemném svahu 1-3 stupňů. To je možné, protože sedí na podkladové platformě slabých a poddajných sedimentů.

Tým Dr. Murraye provedl laboratorní experimenty, aby ukázal, jak to funguje. Skupina věří, že je to poprvé, kdy se přímo pozoruje celé podzemí aktivní sopky.V lidském měřítku se zdá, že pohyb 14 mm ročně — tedy 1,4 metrů za sto let — je velmi málo. Ale geologická vyšetření na jiných místech světa ukázala, že sopky, které vykazují podobnou tendenci, mohou na svém předním boku katastroficky selhat, když sjíždějí dolů.

Mohou vzniknout stresy, které nakonec vedou k ničivým sesuvům půdy. Ovšem Dr. Murray a jeho kolegové zdůrazňují, že takové chování je velmi vzácné a může trvat mnoho staletí, dokonce i tisíce let. Zatím neexistují žádné důkazy o tom, že se to u Etny stane. Místní obyvatelé by neměli být znepokojeni, říká vědec z Open University.