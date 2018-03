Cestující letu, který trval 17 hodin, se na internetu podělili o své dojmy

Letecká společnost Qantas ukončila první let bez přistání z australského Perthu do Londýna. Boeing 787-9 Dreamliner překonal vzdálenost téměř 14,5 tisíce kilometrů za 17 hodin, informuje BBC News.

O své dojmy z letu se podělila v článku pro portál AirlineRatings novinářka Natalie Richardsová. „Stejně jako ostatní jsem zahájila svůj 17 hodinový maratón tím, co děláme všichni na novém místě: stiskáváme všechna tlačítka," píše novinářka.

Všechny přístupné funkce mohli cestující použít s pomocí senzorové obrazovky. Richardsová zmínila katalog hollywoodských blockbusterů v multimediálním servisu, letové mapy, podcasting a poslední album britského zpěváka Sama Smithe.

Z pokrmů si dala novinářka středomořskou zeleninu s červenou rýží. Podle Richardsové se jí to zdálo čerstvější než jakékoli jiné jídlo , které snědla v letadle vůbec.

Ženě se také podařilo si zdřímnout. Podmínky pro spánek v tomto letu: každý cestující dostal podpěru pod nohy, velký polštář, deku a regulovaný podhlavník. To vše se jí zdálo komfortnější než během jiných letu v ekonomické třídě.

Let společnosti Qantas z Perthu do Londýna se stal jedním z nejdelších na světě, dá se porovnat s letem Dauhá (Katar) — Auckland (Nový Zéland), který poprvé vykonala společnost Qatar Airways v únoru 2017. Nejdelší je let z amerického Newarku do Singapuru, trvá 18 hodin 50 minut.