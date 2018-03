Na cestě z Běloruska do EU vznikly fronty nákladních aut

Více než 1,8 tisíce nákladních aut čeká ve frontě na vydání výjezdních víz z Běloruska do Evropské unie, uvedl v neděli Státní hraniční výbor.

Tradičně se během víkendu na cestě z Běloruska do zemí EU vytvářejí fronty nákladních automobilů. Nejnapjatější situace je na bělorusko-litevské hranici. Zpravidla ve frontách čeká více než 600 nákladních vozidel, v některých dnech může jejich počet dosahovat 900.

Podle nejnovějších údajů Státního hraničního výboru v současné době čeká více než 330 nákladních automobilů na výjezd z republiky do Litvy na hraničním přechodu Kamenný Log, více než 200 na Privalce a Kotlovce a více než 170 na hraničním přechodu Benjakoni.

Fronty nákladních vozidel byly také zaznamenány na bělorusko-lotyšské hranici. V Grigorovšině čeká více než 340 nákladních automobilů, v Urbanách přes 380.

Více než 80 nákladních vozidel je na bělorusko-polské hranici v Berestovice, přes 90 v Bruzgách, přes 50 v Kazlovičách.

Fronty jsou také zaznamenány i pro vstup do Běloruska, největší z nich jsou na hranici s Polskem. Více než 120 kamionů čeká na hraničním přechodu Berestovica na vjezdu do republiky, přes 150 v Bruzgách.

Předseda Státního celního výboru Běloruska Jurij Senko dříve vysvětlil, že pravidelně pozorované velké fronty nákladních automobilů na hranici s Litvou jsou způsobeny touhou dopravců ušetřit palivo. Podle něj si dopravci vybírají cestu do EU přes bělorusko-litevskou hranici, protože mohou na cestě do EU levně natankovat plné nádrže, což poté stačí na cestu po Evropě, kde je palivo dražší. Při vstupu do Polska existují omezení pro přepravu paliva.