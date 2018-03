DJka přišla o luxusní silikonová prsa kvůli mořským plodům (FOTO)

DJka Leng Yen z Malajsie hrála v Singapuru, když nastala skutečná katastrofa. Během týdenní pracovní cesty jedla příliš mnoho mořských živočichů a jeden večer pocítila palčivou bolest. Zpočátku se cítila špatně, a poté se podle Daily Star u dívky zvýšila teplota.

Přítel dívky ji odvezl do nemocnice, kde se i navzdory antibiotikům její stav razantně zhoršil během několika následujících dnů. Její záda a levé prso bylo oteklé, i když 33letá Lang spala na hrudi. To podle její ho názoru vedlo k tomu, že se hnis nakonec dostal do levého prsu.

Příčinou takové strašlivé reakce na mořské plody byla alergie. Matka a sestra dívky trpí touto alergií, ale samotná dívka tvrdí, že nikdy nezažila takové potíže. Vrátila se domů do Malajsie, ale stále se cítila špatně — dušnost a otoky na levém prsu nezmizely.

Nakonec se dívka musela obrátit na doktora, kterému věří více než sobě samotné, a požádala ho, aby ji odstranil hnis ze zad a vyndal implantát, vyčistil ho a vložil zpět. Stále má problémy s dýcháním, tráví pět hodin denně na kapačkách, ale aspoň je Leng na cestě k uzdravení.