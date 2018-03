Symfonie moří: byla postavena největší zaoceánská loď na světě (FOTO)

V sobotu se největší zaoceánská loď Symfonie moří (Symphony of the Seas) vydala na svou první plavbu. Loď vyplula z Francie do Španělska, do Malagy. První sezónu stráví ve Středozemním moři, poté se loď bude nacházet ve svém domovském přístavu v Miami.

© AP Photo/ David Vincent Bazén, loď The Symphony of the Seas

Stavba lodi o velikosti mrakodrapu trvala 2 roky a vedla ji francouzská společnost STX. Symfonie moří stála 1.35 miliard dolarů. Loď váží 228 000 tun, její délka je 362 metrů

© AP Photo/ David Vincent Uvnitř se nachází celý park

Loď monstrum dokáže uvítat 8 000 cestujících, včetně 2 200 členů posádky. Na lodi se nachází lanová dráha, kluziště, minihřiště na golf, horolezecká stěna, akvapark imitující mořské vlny a basketbalové hřiště, uvádí DailyMail.

Loď vlastní floridská společnost Royal Carribean International. Ředitel společnosti Richard Fain poděkoval stavebníkům a zažertoval: „Poděkovali jsme miliardkrát, pokaždé to stálo jedno euro."