Martin Fourcade vystoupil proti terapeutickým výjimkám

Na otázku reportéra ruské televize, co si myslí o terapeutických výjimkách oznámil, že je proti výjimkám a sám žádnou nemá.

„Já osobně žádnou terapeutickou výjimku nikdy neměl. Jsem proti tomu, protože pravidla musí být stejná pro všechny, ale z druhé strany by to bylo nespravedlivé třeba vůči diabetikům. Ale víte, sport není vůbec spravedlivý. Je to těžké téma. Jsem proti, ale nevěřím, že někdy terapeutické výjimky zruší," odpověděl Fourcade.

© Sputnik/ Алексей Куденко Český biatlonista Krčmář obvinil Rusy z výhrůžek a výměny dopingových vzorků

Martin Fourcade také promluvil o vztahu s ruským biatlonistou Antonem Šipulinem , když se ho reportér Match TV zeptal, mluvil-li s Antonem po Olympiádě

„Ne. Na této situaci není nic příjemného, vždyť je to jeden z mých hlavních soupeřů. Myslím si, že cítí, že jsme ho zradili, když jsme se nepostavili za něho a za Rusko. Co se však týká Soči, nevíme, jak to tam bylo. Nebydlel jsem s Antonem v jednom pokoji a nemůžu dát ruku do ohně, že nedopoval. Samozřejmě je to pro něho teď těžké, ale doufám, že se to brzy srovná," dodal francouzský biatlonista.

Česká reprezentace se finále Světového poháru v Rusku neúčastní.