Podle něj už v roce 1998 ruští specialisté ve spektrální knihovně Národního institutu standardů a technologie USA objevili důkazy o fosfor organické látce, která měla „silný smrtící účinek".

„Nyní se vysvětluje, že podle názvu této látky to byl zrovna ten novičok, A-234," řekl Rybalčenko v pořadu Nedělní večer s Vladimirem Solověvem na televizní stanici Rossia 1.

© Sputnik/ Sergey Guneev Mluvčí ruského prezidenta vyvrátil zprávy médií o tom, že Skripal prosil o návrat do Ruska

Poznamenal, že sloučeninu do databáze zařadili pracovníci Centra chemického výzkumu a vývoje armády USA. Tyto dokumenty Rybalčenko předložil ve studiu.

„Nejzajímavějším detailem této historie je to, že v následujících verzích databáze se obvykle pouze rozšiřují, celou dobu se doplňuje více a více látek, my jsme tento záznam neobjevili," řekl specialista a zdůraznil, že nemůže vysvětlit, „kam se to podělo".

V britském Salisbury byl 4. března otráven britský špion Sergej Skripal a jeho dcera Julie. Britská strana tvrdí, že za otravou Skripala látkou A-234 stojí Rusko, které to kategoricky odmítá.

Ředitel úřadu pro nešíření a kontrolu zbraní ruského ministerstva zahraničí Vladimir Jermakov ve středu na brífinku oznámil, že Moskva považuje útok na ruské občany na území Velké Británie za teroristický útok. Přitom podle něj Londýn buď režíroval útok na Skripala a jeho dceru, nebo není schopný zajistit své území před teroristickým útokem. Diplomat dodal, že Londýn nadále bez vysvětlení Moskvě brání v přístupu k materiálům vyšetřování, a připustil, že za tu dobu mohly skutečné důkazy zmizet.