Umělec z Londýna pokryl 90 % svého těla tetováním a nechce se zastavit! (FOTO)

Adam Curlykale je mnohostranná osobnost. Je zpěvák, tetovací mistr, umělec, psycholog a model. Ale musel projít těžkou cestou. Ve věku 22 let mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva.

Po měsíci vyčerpávající léčby nemoc ustoupila, ale začaly kožní problémy až do částečného albinismu. Adam spadl do depresí a dokonce chtěl spáchat sebevraždu. To vše ovlivnilo jeho další výběr, uvádí Indy100.

První tetování si muž nechal udělat ve 20 letech — malý nápis „Já" na ruce. Tím to začalo, a poté vznikla spousta kérek. Adam říká, že tetování je způsob, jak přijmout své tělo po onemocnění. Podle něj musíte žít tady a teď a dělat to, co se vám líbí, protože život je příliš krátký.

Lidé na tetovaného muže reagují různě, někdy krutě — v Polsku po něm házeli kameny a láhve. Ačkoli podle něho jsou lidé časem více tolerantní.

V tuto chvíli Adam pokryl 90 % svého těla tetováním — má dokonce černé bílkoviny. Utratil za vytvoření svého image částku, za kterou byste mohli koupit „hezký malý byt". „Čisté" má jen ruce, nohy, hýždě a podpaží. A umělec nemá v úmyslu zastavit.

„Myslím si, že dosáhnu 99 %, zůstane jen malá část, což je tajemství," říká muž.

„Jsem stejný jako všichni ostatní, také jím, spím, brečím a směju se spolu s ostatními. Nejsem lepší ani horší. Já jsem já a to stačí," podotýká Adam.