Britská média informovala o Skripalově „tajné schůzce “ před otravou

Bývalý plukovník GRU Sergej Skripal a jeho dcera se v den incidentu mohli tajně s někým sejít – přijímače GPS na jejich mobilech byly na čtyři hodiny vypnuty. Píše o tom The Sun.

Specialisté, kteří se účastní vyšetřování incidentu, nevylučují, že mobily Skripala a jeho dcery byly na čtyři hodiny vypnuty, právě proto nemohly přijímat GPS signál.

„Nejpřesvědčivějším vysvětlením je to, že během rána toho dne, kdy se oba stali objektem útoku, byly jejich mobily vypnuty. Nejpravděpodobnějším důvodem se jeví to, že se chtěli s někým sejít a chtěli přitom zůstat mimo zorné pole. To odpovídá metodám, které používal Skripal, když byl vyzvědačem" oznamuje zdroj.

Zatím tato informace nebyla oficiálně potvrzena.