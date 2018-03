Festival v Pekingu stáhl ze svého programu film o gayích Dej mi své jméno

Čínský filmový festival stáhl ze svého programu světově oceněný román o homosexuálech Dej mi své jméno (Call Me By Your Name), oznámil to v pondělí distributor filmu, což odráží čínský vztah s gay tematikou v umění.

Film, který tento měsíc získal ocenění Oscar byl stažen z dubnového Mezinárodního filmového festivalu v Pekingu, řekl představitel společnosti Sony Pictures Entertainment pro Reuters, ale odmítl komentovat důvod.

Homosexualita není v Číně nezákonná, ale aktivisté tvrdí, že konzervativní postoje v některých vrstvách společnosti vedly k příležitostným omezením vlády.

V červenci loňského roku byla konference lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) v západním městě Čcheng-tu odvolána poté, co místo konání zrušilo rezervaci a jako důvod uvedlo konání jiné události. Lesbická seznamovací aplikace Rela byla v květnu také vypnuta.

Loňský seznam zakázaných audiovizuálních obsahů také zahrnoval homosexualitu a zdůraznil dlouhotrvající postoj v Číně ke vztahům osob stejného pohlaví, a to navzdory častým gay scénám ve velkých městech.

Stažený film Dej mi své jméno svědčí o tom, jak Čína utužuje svou spojitost k mediálnímu obsahu. Parlament tento měsíc hlasoval o zrušení termínových omezení pro prezidenta Si Ťin-pchinga a vlastní kontrolu nad filmem, zprávami a publikováním na oddělení propagace Komunistické strany.

Film předvádí letní román v Itálii mezi 17letým chlapcem a starším studentem. Návrh filmu nebyl schválen regulačními orgány, přestože se na počátku uváděl v seznamu zahraničních filmů, které budou promítány.

Organizátor festivalu odmítl situaci komentovat.

„Tento film je v rozporu s politickým prostředím v Číně," uvedl Wu Jian, filmový analytik z Pekingu. Dodal, že je pro Čínu „docela nepříjemné", že byl film stažen.

Čína dlouhodobě cenzuruje násilí nebo sexuální obsah ve filmech souběžně s rostoucím dbáním na socialistické hodnoty. Filmy s homosexuálními tématy se setkaly s různými reakcemi: některé byly zakázány, jiné dostávaly povolení k promítání.

„Neexistuje žádná jasná politika v této otázce, takže jsme vždy zmatení," řekl Xin Ying, výkonný ředitel Pekingské LGBT Center a dodal, že po nedávné změně mediálních regulátorů se dostalo.