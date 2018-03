Vědci uvedli, jak v USA vznikla dnešní „heroinová epidemie“

Opiáty se dnes šíří v USA kvůli rodinným problémům, růstu nezaměstnanosti a hospodářským potížím v celé řadě amerických regionů, uvádí se v článku uveřejněném v American Journal of Preventive Medicine.

Sociální aktivisté a pak i vysocí politici začali v posledních deseti letech mluvit o vzniku v USA nové epidemie narkomanie. Podle názoru některých vědců je příčinou prakticky nekontrolované šíření oxykodonu a dalších anestetik na základě opia, které lékaři předepisovali všem pacientům s chronickými bolestmi.

Když si příslušné orgány všimly tohoto trendu, byl obrat narkotických analgetik omezen, což vedlo k tomu, že milovníci podobných tablet začali požívat jejich „pouliční" analogy: heroin, morfin a různé syntetické opiáty. To pouze zhoršilo situaci a vedlo k prudkému zvýšení počtu úmrtí na předávkování. Jenom za deset posledních let na to zemřelo přes 500 tisíc Američanů.

Vědci zanalyzovali změny v hospodářské a sociální situaci amerických regionů za posledních 10 let a zjistili, že počet heroinových narkomanů a úmrtí na předávkování maximálně vzrostl v těch amerických končinách, kde se situace zhoršila nejvíc.

K něčemu podobnému došlo například na severovýchodě USA , kde jsou soustředěna stará průmyslová centra a úhelné doly, jež dnes nemají zdaleka dobré časy. Dále je to severní Kalifornie a některé jižní americké státy, ve kterých již více než 10 let vládne hospodářská deprese. Zkrátka, čím je horší ekonomická situace, čím víc je rozvodů, sociálních problémů, tím více obyvatel umírá kvůli drogám.

To vše podle vědců svědčí o tom, že se epidemie opiátů nedá potlačit „silou", likvidací velkých dodávek narkotik a zatčením jejich dodavatelů. Je třeba překonat sociální a hospodářské problémy, kvůli kterým propadají lidé drogám, poskytnout jim normální životní podmínky, práci a přispět ke stmelení rodin, napsali na závěr vědci.