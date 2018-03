Počet zraněných při požáru v Kemerovu dosáhl 67, oznámil zdroj

„Požárem v obchodním centru utrpělo 131 lidí, z nichž 64 lidí zemřelo, 14 lidí (včetně 3 dětí) bylo hospitalizováno, a 53 lidí se léčí ambulantně. Byla zorganizována příprava dokumentů na poskytnutí kompenzace, a také genetické expertizy pro identifikaci těl zahynulých, odevzdání těl zahynulých jejich příbuzným a pohřby. Pracují psychologové, byla zorganizována všestranná adresovaná pomoc zraněným a příbuzným zahynulých", oznámil zdroj.

K požáru ve čtyřpodlažním obchodním centru Zimní višeň v Kemerovu došlo v neděli. Co do počtu obětí byl to jeden ze čtyř největších požáru v Rusku za posledních 100 let.