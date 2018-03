Obyvatelé Kemerova žádají, aby byla sdělena pravda o počtu obětí v obchodním centru

Vyslat skupinu aktivistů s prověrkou do márnic navrhl kemerovský primátor Ilja Sereďuk jako odpověď na požadavek občanů o poskytnutí „skutečného" počtu obětí v OC Zimní višeň. Autobusem správy města se tam vydalo asi deset nejaktivnějších účastníků mítinku.

© Sputnik/ Alexei Druzhinin Putin přiletěl do Kemerova

„Právě teď jsme byli v márnici, chodili, počítali. Díval jsem se do seznamu, kolik je obětí. Nebylo to pěkné — prošli jsme všechny místnosti, sklady, WC, sklepy, střechy, garáže, prohlédli jsme všechna auta, vše, co bylo možné, jsme prověřili. Zkontrolovali jsme seznam obětí — na seznamu bylo 64 mrtvých," řekl jeden z členů skupiny.

Na nespokojené výkřiky odpověděl: „Počkejte, my jsme stejní jako vy, sebrali jsme se a jeli, vy sami jste nás tam poslali!"

K požáru ve čtyřpodlažním obchodním centru Zimní višeň v Kemerovu došlo v neděli. Co do počtu obětí to byl jeden ze čtyř největších požárů v Rusku za posledních100 let.