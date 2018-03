Viceguvernér na kolenou prosil obyvatele ruského Kemerova o odpuštění (FOTO)

Na hlavním kemerovském náměstí od rána trvá živelný mítink. Po sedmi hodinách jeho trvání zástupci městské správy požádali všechny účastníky, aby se rozešli, ale ti na žádost odpověděli nesouhlasnými výkřiky. Poté vypnuli tlampače poskytnuté vedením města.

Civilev se snažil mluvit do mikrofonu, ale když zjistil, že nefunguje, obrátil se ke shromáždění přímo: „Chtěl bych vás poprosit o odpuštění," řekl viceguvernér a k překvapení všech si klekl na kolena. Za deset vteřin vstal a vysvětlil: „Odedávna si lidé klekali, aby prosili za odpuštění." Lidé začali tleskat.

Civilev také navrhl, aby byla vytvořena pracovní skupina složená z úředníků a příbuzných obětí.

Podle jeho slov bude skupina kontrolovat průběh vyšetřování a také přípravu pomníku obětem. Kromě toho na žádost skepticky naladěných občanů navštíví městské hřbitovy s prověrkou, kolik přesně hrobů je připraveno k pohřbívání.

