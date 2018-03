Ježíše nazvali obětí sexuálního násilí

Sdělila, že Ježíš Kristus se stal obětí sexuálního násilí, protože ho před ukřižováním svlékli. Podle jejího názoru prošel „silným ponížením a genderovým násilím". Vydala článek s názvem „#Him Too" („On také") a poznamenala, že to není jen otázka úpravy historických faktů.

© AFP 2018/ ARIS MESSINIS Google Home zná Mohameda a Budhhu, ale nezná Boha ani Ježíše

Pokud bude Ježíš uznán za oběť sexuálního násilí, bude to mít obrovský vliv na spolupráci církve s takovými hnutími, jako je #MeToo, a na další změny ve společnosti.

Hnutí MeToo se stalo neuvěřitelně populárním po sexuálním skandálu, který vypukl ve spojitosti s filmovým producentem Harvey Weinsteinem. Když se v sociálních sítích objeví tento hashtag, vystupují lidé proti sexuálnímu násilí a obtěžování.

Podle doktora Edwardse, který se zabývá interdisciplinárními biblickými studiemi, se otázce svléknutí Ježíše věnuje málo pozornosti.

© Fotolia/ Hanphosiri Švédsko udělá z Ježíše Krista neutrum

Nyní během půstu je více než vhodné připomenout si svléknutí Ježíše a nazvat to tak, jak by to mělo být nazváno: ponížením a genderovým násilím, které by mělo být uznáno aktem sexuálního násilí a zneužívání, uvádí se v publikaci.

Ačkoli historické obrazy ukřižování ukazují, že Ježíš byl během popravy v bederním plášti, Cathy Edwardsová se domnívá, že Římané úmyslně svlékali všechny, které chtěli potrestat a takovýmto způsobem ponížit.

Sexuální násilí proti Ježíši je chybějící součástí historie velikonočních svátků. Uznání Ježíše za oběť sexuálního násilí je vhodné proto, aby se vyřešil problém stigmatizace [navázání sociálních vztahů] těch, kteří zažili sexuální násilí.

Zejména se to týká mužů, uzavřela téma autorka. Specialista na kriminalistiku a přednášející katedry sociologie na univerzitě v Abertey Stuart Voiton považuje výrok „Ježíš Kristus oběť násilí" za frašku, píše Daily Mail.