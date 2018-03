7 chyb, kvůli nimž se nám nedaří udělat skutečně dobrou kávu

Portál AdMe.ru uvádí 7 nejrozšířenějších chyb, kterých se dopouštíme během přípravy kávy.

© Fotolia/ DN6 Chemici prozradili, jak je lépe vařit kávu

Hlavními druhy kávy jsou arabica a robusta. Arabica má jemnější chuť, robusta vyniká povzbuzující hořkostí a obsahuje více kofeinu. Velký je i cenový rozdíl: arabica je přibližně dvojnásobně dražší než robusta. Zrna arabiky jsou zpravidla větší a mají oválný tvar. Zrna robusty jsou kulatější.

Jestliže jsou tedy zrna příliš kulatá a drobná a na balení je napsáno „100% Arabica", tak se výrobce pravděpodobně rozhodl na vás ušetřit. Kromě toho kávová zrna musí být celá a nesmí na nich být skvrny.

6. Nesprávně uchováváme kávová zrna

Kávová zrna mají tři nejhorší nepřítele: vzduch, světlo a teplo. Věnujte pozornost balení. Balení vhodné k uchovávání kávy musí být hermetické a skládat se z 3vrstvé fólie s ventilem, aby vzduch bez problémů vycházel, ale nedostával se dovnitř.

Balení může být skleněné nebo plechové. V případě plechu je důležité, aby na něm nebyla rez, jinak bude mít káva kovovou příchuť. Není dobré kupovat kávu v umělohmotném balení, které svědčí o tom, že máme před sebou výrobek ne zrovna nejlepší kvality. Uchovávat kávu v plastu také není dobré. Jestliže kupujete kávu v papírovém balení, přesypte obsah do neprůhledné hermetické nádoby, protože do papírového balení bez problémů proniká vzduch a okolní vůně či zápachy.

5. Nedodržujeme pravidlo 1:10

Odborníci radí, abychom si zapamatovali následující poměr ingrediencí: 1 g čerstvě semleté kávy na 10 ml vody. Nepřehlížejte toto pravidlo: příliš velké množství vody může i ze sebelepší kávy udělat pouhý kávový nápoj.

© Fotolia/ Ferumov Vědci odhalili prospěch kávy

Káva vyžaduje vhodné nádobí. Nejlepší variantou je šálek se silnou stěnou a objemem 200 ml. Ideální je, pokud vnitřek šálku má tvar vajíčka: takový tvar a silné stěny déle uchovávají teplo a vůni nápoje.

Rada: nahřejte kávový šálek před tím, než do něj nalijete nápoj. Chuť kávy tak bude bohatší.

3. Dáváme kávová zrna do ledničky

Existuje celý seznam potravin, které nelze uchovávat v ledničce. Do tohoto seznamu patří i káva: patří do kategorie potravin, které snadno vstřebávají okolní zápachy a vůně. A teď si představte, že vedle plechovky s kávou je šiška salámu. Proto nedávejte kávu do ledničky a už vůbec ne do mrazáku, i když se třeba domníváte, že balení je dostatečně hermetické. Chuť se následkem takového postupu zhorší.

Mimochodem právě z tohoto důvodu vám neradíme nakupovat kávu v supermarketu.

2. Přidáváme příliš mnoho dalších přísad

Káva je zdroj antioxidantů. Nejnovější výzkumy dokazují, že získáváme stejné množství antioxidantů jak z kávy s mlékem, tak i z černé kávy. To znamená, že obě varianty jsou stejně užitečné. Pít kávu s mlékem začali jako první ve Francii. Určitě to dodává nápoji zvláštní chuť a trochu ho to ochlazuje, což pomáhá předejít rakovině jícnu. Ale příliš velké množství mléka nebo cukru může pokazit chuť i té nejčerstvější a nejaromatičtější kávy.

1. Nedostatečně často čistíme zařízení na přípravu kávy

Stejně jako všechna jiná zařízení potřebuje kávovar pravidelnou péči, která nejen pomůže nápoji zachovat si jeho typickou kávovou chuť a vůni, ale pomůže i zabránit průniku škodlivých bakterií do naší kávy.