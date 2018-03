Ministerstvo zahraničí RF je pobouřeno odmítnutím víz pro ruské sportovce

Mluvčí ministerstva Maria Zacharovová prohlásila, že Moskva hodnotí akci Washingtonu jako „další názorný příklad zabránění účasti ruských sportovců na mezinárodních soutěžích".

„Washington se již dávno zřekl samotného principu „ Oh Sport, You Are Peace!" Americká vláda by se zjevně chtěla zbavit silných konkurentů svých sportovců," řekla.

Zacharovová zhodnotila počínání USA jako diskriminaci a hrubé porušení závazků „státu, který má pořádat mezinárodní soutěž".

Vyslovila rovněž naději, že tento incident neujde pozornosti světového sportovního společenství.