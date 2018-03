Taková normální bestie: Příběh sériové vražedkyně Karly Homolkové

Měl to být vánoční dárek. Svému příteli dala to nejcennější, co měla. Karla Homolková a Paul Bernardo byli již spolu tři roky, ale on jí neustále vyčítal, že není panna. Karla se rozhodla, že to napraví a darovala mu panenství své patnáctileté sestry Tammy, o kterou Paul vždy jevil zájem. Po vánoční večeři v rodinném domě Karly ji nadávkovali zvířecím anestetikem, které Karla ukradla ve veterinární klinice, kde pracovala, a odvedli do sklepa, kde ji oba znásilnili. Přitom Tammy, které zacpali ústa, začala zvracet a udusila se, zatímco rodiče klidně spali v ložnici. Později jim řekli, že se zvratky udusila sama při spaní, a všichni jim uvěřili.

17letá Karla Homolková, která je po otci napůl Češka, se seznámila se 23letým Paulem v roce 1987 na veterinárním sjezdu. Oba byli velmi sympatičtí a hned si padli do oka. Karla hned akceptovala svou submisivní roli a toužila splnit jakákoliv přání svého přítele.

Sexuální úchylky Paula, který již tři roky znásilňoval ženy, Karla nejen tolerovala, ale aktivně podporovala. „Pokud je sériovým vrahem pár či tandem," vysvětluje Sputniku psychopatolog Andrej Drbohlav, „pak se mohou navzájem doplňovat a ovlivňovat, vycházet si vstříc ve vzájemné toleranci v potřebě individuálního uspokojení."

Smrt své sestry Karla nikdy nelitovala. Paul si však stěžoval, že ho už Tammy nemůže sexuálně uspokojovat. Karla se mu proto pokusila najít náhradu. Byla jí nezletilá dívka jménem Jane, další panna pro Paula. Karla se s ní spřátelila, pozvala do jejího domu, omámila a oba ji pak brutálně znásilnili. Vše si přitom natáčeli na video, které pak posloužilo jako důkaz u soudu. Jane byla jedinou obětí vraždicího páru, která přežila.

Je pravda, že se ženy mezi masovými vrahy nevyskytují příliš často (v sousedním Německu je to pouze asi 11 % a v USA 14 %), ženské pachatelky jsou však mnohem opatrnější a preciznější než muži. Zpravidla je jejich motivem zisk (u 74 % případů), zatímco muži v 61 % případech vyhledávají sexuální uspokojení, vysvětluje doktor Drbohlav. Karle však o zisk nikdy nešlo a na znásilňováních se aktivně podílela. Paul u soudu tvrdil, že některé své oběti chtěl propustit, ale údajně to byla právě Karla, která je zabíjela. Ta přirozeně všechnu vinu házela na svého manžela a tvrdila, že ji k tomu nutil, jenže nahrávky mluvily o opaku.

Třetí obětí vraždícího páru byla Leslie Mahaffyová (14). Stejně jako předešlé dvě dívky i Leslie měla být dárkem, tentokrát svatebním. Paul unesl Lesslie 15. června 1991, přesně dva týdny před svatbou. Nahrávky ukázaly, jak ji oba znásilňují a mučí. Poslouchali přitom Boba Marleyho a Davida Bowieho.

V jeden okamžik Paul své oběti říká: „Odvádíš dobrou práci Leslie, zatraceně dobrou. Další dvě hodiny určí, co s tebou udělám. Teď je tvé skóre perfektní." Avšak ani Leslie jejich zvrhlé hrátky nepřežila. Její tělo rozsekali, zalili do betonu a hodili do řeky, pár dní před svou velkolepou svatbou u Niagarských vodopádů.

Poslední obětí byla patnáctiletá Kristen Frenchová, kterou pár unesl 16. dubna 1992. Zabili ji těsně předtím, než odjeli k rodičům Karly na velikonoční oběd. V lednu 1993 však Karla svého manžela opustila, neboť se vůči ní začal dopouštět domácího násilí. Brzy nato policie přišla na Paulovu stopu ve vyšetřování případu znásilňování v Scarboroughu, kterých se Paul měl dopustit v letech 1987 až 1990. Karla pochopila, že pokud Paul bude dopaden, tak ji usvědčí. Proto uzavřela dohodu s vyšetřováním a výměnou za zmírněný dvanáctiletý trest svědčila proti svému manželovi.

Karla však na rozdíl od Paula nebyla psychopat. V Hareově psychopatickém testu (PCL-R) získala pouze 5 ze 40 bodů, zatímco její manžel 35. Graham Glancy, forenzní psycholog, tvrdí, že Karla Homolková byla klasickým příkladem hybristophilie, během kterého jedince vzrušuje sexuální násilí jeho partnera. Překvapivě mnohé ženy násilníci skutečně přitahují.

„Je to velmi častý jev ve světě i u nás," říká doktor Drbohlav. „Motivů je více. Touha být blízko zlu, finanční profit, touha se podvolit, touha se zviditelnit, podobná patologie duše nebo třeba jen láska, která skutečně nemá pouze jediný možný definovatelný důvod z hlediska racionálního."

Karla Homolková byla propuštěna v roce 2005, zatímco si její již bývalý manžel odpykává doživotní trest. Podruhé se vdala a má tři děti. O jejím vraždění byl natočen film Bestie Karla. Kanadská média se v minulém roce dozvěděla, že Karla teď pracuje jako dobrovolnice na základní škole v Montrealu a vozí děti na výlety. Podle vedení školy s nimi nikdy není o samotě. Její advokáti tvrdí, že si Karla zaslouží nový start.