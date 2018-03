Američanku dali do vězení za hlasování ve volbách

V americkém státě Texas byla žena, která si právě odpykala trest, znovu poslána do vězení za účast v prezidentských volbách 2016. Píše o tom The New York Post.

List píše, že Crystal Masonová byla odsouzena k pěti letům odnětí svobody, poněvadž podle legislativy tohoto státu nemají vězni právo hlasovat do odpykání trestu. Žena si ho ale ještě odpykávala za neplacení daní, i když ji pustili domů po podepsání písemného prohlášení o nevycestování.

Třiačtyřicetiletá Masonová sdělila, že dostala ve volební místnosti lístek pro předběžné hlasování poté, co zjistili, že její jméno v seznamu není. U výslechu žena, která si již odpykala tři roky vězení, zdůraznila, že neměla ponětí o existenci tohoto zákona. Řekla, že by v žádném případě nešla hlasovat, kdyby věděla, že jí za to hrozí další trest.

„Moc mne překvapilo, že vláda pokládá její důvody za smyšlené," řekl listu obhájce Masonové. „Nikdo jí neřekl, že nesmí hlasovat, a udělala to z dobrých pohnutek. Neriskovala by, že se vrátí za mříže kvůli tomu, co vůbec nezmění její život."