Nástupkyně Šarapovové: Jak se 20letá Ruska vypořádala s Williamsovou a vtrhla mezi elitu

Fenomenální tenis, Kasatkinová ukázala bojovnou povahu, Kasatkinová a Ósaková — nová generace tenisu — právě takové charakteristiky uváděla západní média po skvělém vystoupení rodačky z Toljatti na kurtech amerického Indian Wells. Prestižního turnaje se účastnily přední světové tenistky, což nezabránilo Kasatkinové, aby se probojovala do finále. Cestou k rozhodujícímu zápasu Ruska postupně položila na lopatky Sloane Stephensovou, Caroline Wozniackou

Angelique Kerberovou a Venus Williamsovou.

Získání titulu Darje zabránila výše zmíněná Naomi Ósaková. Japonská sportovkyně, která je mimochodem vrstevnicí Kasatkinové, také vyvolala v Indian Wells velké ohlasy — porazila například takové tenistky, jako jeAgnieszka Radwańská, Karolína Plíšková a dokonce i první tenistku světa Simonu Halepovou.

„Před rokem bych prostě zlomila raketu a konec," přiznala se Kasatkinová po vyčerpávajícím zápase se zkušenou Američankou, který skončil vítězstvím Rusky v poměru 4:6, 6:4, 7:5. Soupeřky strávily na kurtu téměř tři hodiny.

V rozhodujícím setu Darja prohrávala 4:5 (0-30) při svém podání a byla blízko osudné prohře. Ale vzpamatovala se a pustila se do hry. V rozhodující moment Darja projevila chladnokrevnost, získala poslední dvě hry a dokázala tak divákům, kteří fandili Williamsové, že holčička vyrostla a musí se s ní počítat.

Hrozba autorit

Úspěšné vystoupení v Indian Wells nebylo nečekané. V únoru se Kasatkinová probojovala do finále turnaje v Dubaji, kde prohrála s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Předtím Darja zvítězila nad Radwańskou, Johannou Kontaovou, další Ruskou Jelenou Vesninovou a Garbiñe Muguruzaovou. Solidní repertoár.

Kasatkinová neustále přidává. Tvrdí, že je to do značné míry zásluha trenéra. Koncem minulé sezóny se Darja rozhodla rozloučit s bývalým trenérem, Slovákem Vladimírem Pláteníkem. Pracovala pod jeho vedením tři roky a jejich spolupráci nelze nazvat neproduktivní — právě s Pláteníkem se Kasatkinová dostala na elitní úroveň a získala svůj první „dospělý" titul na turnaji WTA v Charlestonu. Jejím novým trenérem je Belgičan Filipp de Haas, s nímž se Ruska seznámila už jako juniorka.

Darja se přiznala, že si vybrala trenéra sama. „Je to motivátor. A velmi pozitivní člověk. Líbí se mi jako člověk, je mi s ním dobře," tvrdí Kasatkinová. Přesvědčit se o kvalifikaci De Haase a jeho umění motivovat se mohli všichni zájemci během utkání s Kontaovou na turnaji v Dubaji.

„Nepřestávej se soustředit, jinak vezme iniciativu do svých rukou ona [Kontaová]. To bys chtěla? Chceš dál bojovat? Vždyť je tady skvěle, že? Krásné počasí, na tribunách spousta lidí. Zůstaňme tady ještě na několik hodin. Jedeme! Když si budeš věřit, vše se podaří," říkal trenér o přestávce. Nadšená Belgičanova řeč zabila hned několik much najednou, ale hlavně pomohla Kasatkinové uvolnit se (na konci se dokonce rozesmála).

Možná právě to jí chybělo — sebedůvěra a kompetentní „vyhecování" ze strany trenéra. Pláteník se jednou podřekl, že někdy je příčinou Darjina neúspěchu její přílišná dobrota, a sama Kasatkinová se přiznala, že často měla obavy z hrozných představitelek světové tenisové elity.

„Donedávna jsem neměla pocit, že jsem profesionál. Tím spíš, že se mnou všichni mluví jako s dítětem, říkají, že vypadám na 14. A tak se mi zdálo, že prostě běhám a vyhrávám nějaké zápasy," řekla Kasatkinová během turnaje v Petrohradu.

„Nepovažuji se za hvězdu"

Vynikající herní inteligence Kasatkinové a její široké škály dovedností si odborníci všimli už během juniorských vystoupení. Teď se předpovědi konečně vyplňují, ale Darja neztrácí hlavu a dívá se na stoupající popularitu s klidem — alespoň dosud. „Nepovažuji se za hvězdu. Jsem ráda, že se lidem líbí, jak hraji, a že se jim líbím. Zní to trochu narcisticky, že? Nemohu odmítnout prosbu o společnou fotografii. Jsem si jistá, že se nic nezmění ani v budoucnosti, i kdyby mi věnovali pozornosti sebevíc," říká Kasatkinová.