Evropský migrant zatčený v Británii za surové znásilnění 2 roky unikal spravedlnosti

Rumunský občan přijel do Británie za prací, aby se „polepšil“, místo toho však znásilnil ženu. Když byl propuštěn na kauci, utekl do Rumunska, kde se skrýval dva roky, píše Daily Mail.

Rumunský občan Alexandru Dusca (30) byl zatčený za to, že v listopadu 2015 znásilnil opilou ženu. Byl však propuštěn na kauci, dokud probíhalo další vyšetřování. Ten však podle Daily Mail zneužil volného pohybu osob EU a uprchl do své vlasti.

Ve svém prohlášení oběť vypověděla, že trpí psychickými problémy a ztratila důvěru k mužům. „Když k nám přišel do domu elektrikář, tak jsem dostala panický záchvat," říká oběť. „Jednou jsem se pokusila vzít si život," dodává.

Do Británie Dusca přijel za prací. V tu osudnou noc si v baru povšiml velmi opilé ženy, která se bavila s přáteli. „Ve 3:15 ráno její přátelé odešli a nechali ji samotnou. Bezpečnostní kamera zaznamenala, jak jde po ulici, ale je vidět, že sotva chodí, je zjevně velmi opilá, pletou se jí nohy a vrávorá po chodníku," říká žalobce. Oběť nakonec padá.

Na záběrech je pak vidět, jak obviněný přistupuje ke své oběti, zvedá ji, bere kolem pasu, nastupuje s ní do taxíku a jedou k němu domů. Žena si pamatuje, že se snažila mobilem zavolat svým známým, ale muž jí telefon sebral. Pak ji začal osahávat, žena se ale snažila bránit.

Nakonec pachatel svou oběť dvakrát znásilnil a pak ji posadil do auta. V něm žena požádala řidiče, aby zastavil. Když vystupovala, tak si jí všimli její přátelé, kteří ji hledali.

Díky volnému pohybu osob se však Duscovi podařilo uprchnout zpět do Rumunska, kde byl v listopadu 2017 nalezen ve vězení, kde si odpykával trest za loupež. V souladu s evropským zatykačem byl nakonec vydán do Británie, kde se ke všemu přiznal. Kromě dlouholetého vězení bude Dusca zapsán do rejstříku sexuálních násilníků.