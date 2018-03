Mezi světem mrtvých a živých: proč se ve starověké Rusi báli zrcadel

Co nesmí dělat před zrcadlem?

Ve starověkém Rusku věřili, že zrcadlo je druh dveří mezi dvěma světy — světem živých a světem mrtvých. Proto bylo přijato, že před zrcadlem nesmíte spát. Kvůli tomu, že se člověk během spánku stává zcela bezbranným, a proto ho duchové z druhého světa mohou vzít k sobě, nebo vysávat energii. Pokud zrcadlo visí u postele a spící manželé se v ní odrážejí, může to předznamenávat zradu.

Také byste před zrcadlem neměli jíst ani pít. Říká se, že propiješ štěstí nebo projíš krásu. Existuje názor, že pijící nebo žvýkající osoba, která se odráží v zrcadle, onemocní, nebo dojde k nějakému neštěstí.

Nechoďte před zrcadlo, pokud pláčete, rozčilujete se, nebo jste rozzlobení. Předpokládá se, že zrcadla snadno absorbují jakoukoli negativní energii a pak ji velkoryse vrací.

Nedívejte se do zrcadla, pokud…

Osoba, která je nemocná, zvláště během zhoršení stavu, by se podle zvěstí měla do zrcadla dívat minimálně. Organismus je v tomto okamžiku oslabený a vystaven jakémukoli negativnímu vlivu a zrcadlo toto může využít.

Ze stejného důvodu by se k zrcadlům neměly přibližovat těhotné ženy. Novorozenci ve starověkém Rusku byli obecně od zrcadel daleko. Věřilo se, že zlá energie nahromaděná v zrcadle může snadno poškodit bezbranné dítě. V důsledku toho může dojít ke koktání, strachu, hlouposti nebo šilhání.

Nedívejte se do zrcadla v noci. Zvláště nebezpečná době je od půlnoci do tří hodin ráno. Zlí duchové jsou v tuto dobu nejaktivnější. V zrcadlové tmě se mohl objevit nejen princ, ale také skutečný démon.

Za žádných okolností by se nemělo dívat do popraskaného zrcadla. Může vysávat všechny životní šťávy. A pokud se zrcadlo rozbilo, čekejte problémy po dobu sedmi let.