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    Masivní sestup v plavkách v rezortu Roza Chutor v Soči

    Když zima není překážkou: masivní sjezd v plavkách v rezortu Roza Chutor (FOTO)

    © Sputnik/ Nina Zotina
    Svět
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    Organizátoři třetího festivalu v areálu Roza Chutor v ruském Soči hodlají vytvořit rekord podle počtu účastníků sjezdu.

    Festival BoogelWoogel-2018 letos se konal ve formátu Bugelpin Games a skládal se z mnoha směšných soutěží, jako je skákání z odrazového můstku do bazénu nebo bitva s polštáři.

    Samozřejmě, jednou z hlavních událostí v bohatém programu festivalu byl sjezd na lyžích a snowboardech v plavkách. Spouštěcí zóna byla v nadmořské výšce 1170 metrů, sjezdu se zúčastnilo 1 800 lidí z celého Ruska.

    Všechna videa a fotografie budou ověřena notářem a odeslány do sídla Guinnessovy knihy rekordů v Londýně. Britští odborníci účastníky spočítají a poté rozhodnou, zda byl rekord vytvořen nebo ne.

    #сочи #boogelwoogel #розахутор

    Публикация от @ semenmot 1 Апр 2018 в 1:11 PDT

    Нас сегодня было много! #бугельвугель #boogelwoogel

    Публикация от BoogelWoogel-2018 (@boogelwoogel) 31 Мар 2018 в 7:33 PDT

    #лыжи#boogelwoogel#краснаяполяна

    Публикация от Ромвнов Никита (@romanov1922) 1 Апр 2018 в 12:19 PDT

    👯‍♀️ #boogelwoogel #quicksilver #snowboard 🏔💙

    Публикация от Lena Zlobina (@alenka_pfpf) 31 Мар 2018 в 10:47 PDT

    Заезд на рекорд Гиннеса 👙🎿#boogelwoogel

    Публикация от Юля💞Sochi🇷🇺 (@korotkovayulya) 31 Мар 2018 в 9:33 PDT

    #boogelwoogel2018 #boogelwoogel #спусквкупальниках #розахутор

    Публикация от Михаил (@mikhail2100) 31 Мар 2018 в 8:46 PDT

    #boogelwoogel2018 Помню, как 2 года назад я увидела ролик о крутейшем фестивале в горах и думала, как же хочу там потусить В прошлом году я работала на этом фесте, была в гуще событий и думала, как же хочется поучаствовать в массовом спуске в костюмах и купальниках И вот, поддавшись на авантюру подруги, сегодня мы пытались установить новый рекорд Гиннеса 😂 говорят, нас было более 1700 участников 💪🏻 Такая куча положительных эмоций меня переполняет!!! Вообще это лучшая тусовка, на которой я оказывалась за всю свою жизнь. Ни одна моя история не передаст и половины того, что происходило за эти сутки. Наверняка каждый, когда смотрел фильмы про американские вечеринки, хотел оказаться на месте главных героев…😏 Ребята, вам надо ехать на следующий бугель!!! И вы запомните это на всю жизнь…… #бугельвугель #бугельвугель2018 #boogelwoogel #спусквкупальниках #maccoffee

    Публикация от Оксана Петрова (@petrova__oks) 31 Мар 2018 в 7:57 PDT

    Сбылась мечта — девиз #слабоумиеиотвага воплощен в жизнь😎 Радует, что погода все-таки разгулялась и солнышко выглянуло посмотреть на тех безумцев, что решились скатиться с горы в купальниках🏂🏄 А я окончательно соединила зимнюю каталку в горах и летнее купание в море🙌 Что хочу сказать — это было по-горному жарко!☉ #бугельвугель #спусквкупальниках #выборкапитана #капитанбугельвугель #мечтысбываются #горы #горнаяистория #купальник #девушка #сноубордистка #сноуборд #карнавал #кручегортолькогоры #зимнеелето #каталка #розахутор #сочифорния #boogelwoogel #rosakhutor #sochifornia #bikini

    Публикация от Варвара (@varusha_kotik) 31 Мар 2018 в 2:49 PDT

    Весна #бугельвугель #boogelwoogel

    Публикация от advokat_moscow (@advokat_moscow) 31 Мар 2018 в 11:37 PDT

     

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    Štítky:
    Guinnessova kniha rekordů, Soči, Rusko
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