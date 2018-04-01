Když zima není překážkou: masivní sjezd v plavkách v rezortu Roza Chutor (FOTO)

Festival BoogelWoogel-2018 letos se konal ve formátu Bugelpin Games a skládal se z mnoha směšných soutěží, jako je skákání z odrazového můstku do bazénu nebo bitva s polštáři.
Samozřejmě, jednou z hlavních událostí v bohatém programu festivalu byl sjezd na lyžích a snowboardech v plavkách. Spouštěcí zóna byla v nadmořské výšce 1170 metrů, sjezdu se zúčastnilo 1 800 lidí z celého Ruska.
Všechna videa a fotografie budou ověřena notářem a odeslány do sídla Guinnessovy knihy rekordů v Londýně. Britští odborníci účastníky spočítají a poté rozhodnou, zda byl rekord vytvořen nebo ne.
#boogelwoogel2018 Помню, как 2 года назад я увидела ролик о крутейшем фестивале в горах и думала, как же хочу там потусить В прошлом году я работала на этом фесте, была в гуще событий и думала, как же хочется поучаствовать в массовом спуске в костюмах и купальниках И вот, поддавшись на авантюру подруги, сегодня мы пытались установить новый рекорд Гиннеса 😂 говорят, нас было более 1700 участников 💪🏻 Такая куча положительных эмоций меня переполняет!!! Вообще это лучшая тусовка, на которой я оказывалась за всю свою жизнь. Ни одна моя история не передаст и половины того, что происходило за эти сутки. Наверняка каждый, когда смотрел фильмы про американские вечеринки, хотел оказаться на месте главных героев…😏 Ребята, вам надо ехать на следующий бугель!!! И вы запомните это на всю жизнь…… #бугельвугель #бугельвугель2018 #boogelwoogel #спусквкупальниках #maccoffee
Сбылась мечта — девиз #слабоумиеиотвага воплощен в жизнь😎 Радует, что погода все-таки разгулялась и солнышко выглянуло посмотреть на тех безумцев, что решились скатиться с горы в купальниках🏂🏄 А я окончательно соединила зимнюю каталку в горах и летнее купание в море🙌 Что хочу сказать — это было по-горному жарко!☉ #бугельвугель #спусквкупальниках #выборкапитана #капитанбугельвугель #мечтысбываются #горы #горнаяистория #купальник #девушка #сноубордистка #сноуборд #карнавал #кручегортолькогоры #зимнеелето #каталка #розахутор #сочифорния #boogelwoogel #rosakhutor #sochifornia #bikini
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