V Londýně začali více zabíjet

Poprvé v historii počet vražd spáchaných měsíčně v Londýně překonal počet podobných zločinů v New Yorku.

Informuje o tom Independent. Podle poslední zprávy v únoru 2018 v hlavním městě Spojeného království zemřelo na následky bodných ran 15 lidí, z nichž devět bylo mladší 30 let. Ve stejném měsíci bylo v New Yorku zavražděno 14 lidí.

V březnu bylo v Londýně zaznamenáno 22 násilných smrtí, což je o jednu víc než v New Yorku . Zatímco počet vražd v New Yorku klesl od 90. let o 87 procent, v Londýně se počet takových zločinů zvýšil za poslední tři roky o 40 procent.

Počet obyvatel každého města je přibližně 8,5 milionů lidí.

Dosavadní počet vražd spáchaných pomocí bodných zbraní dosáhl vrcholu v Anglii a Walesu. Podle statistik se od počátku roku 2011 do prosince 2017 počet evidovaných vražd zvyšoval o 12 procent ročně. Pouze v Londýně každé tři dny jedna osoba umírá tímto způsobem.